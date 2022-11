MSB spricht über Integration im Sport

Die Veranstaltung läuft im hybriden Modus, also in Präsenz und online. Im Mittelpunkt wird in diesem Jahr die Integrationsarbeit rund um Flüchtlinge aus der Ukraine stehen. Außerdem werden Projekte der drei Stützpunktvereine vorgestellt und neue Entwicklungen in dem Bereich vorgestellt. Der Austausch läuft im Haus des Sports am 1. Dezember von 19 bis 20.30 Uhr. Hier kann man sich vorab anmelden:





Tel.: 30 850-44

E-Mail: jana.hartwich@msb-mh.de