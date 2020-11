Movie Park schuldet Stadt Bottrop Millionenbetrag

Die Geschäftsleitung des Freizeitparks hat die Stadt deswegen offenbar um eine Befreiung von den Zinsen gebeten und darum, die Summe in mehreren Raten abzahlen zu können. Wegen Corona war der Movie Park später in die Saison gestartet und hat sie jetzt auch früher beendet. Es waren deutlich weniger Besucher da als die letzten Jahre. Wirtschaftlich habe das Spuren hinterlassen, hieß es vor kurzem in einer Mitteilung. Die Geschäftsleitung hatte deswegen angekündigt, dass sie die Ausgaben für´s nächste Jahr deutlich reduziert.