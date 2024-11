Movie Park feiert Rekordbilanz

Damit sei das Festival in diesem Jahr das erfolgreichste in der gesamten Parkgeschichte. Tatsächlich hieß es an mehreren Tagen sogar "ausverkauft". Der Movie Park hatte die maximal mögliche Zahl an Tagestickets verkauft. Die reguläre Saison ist jetzt nach über 200 Tagen beendet. Trotzdem öffnet der Park schon wieder Ende nächster Woche. Zum zweiten Mal gibt es an ausgewählten Tagen ein Weihnachtsevent. Hier stehen Shows, festliche Beleuchtung und Unterhaltung im Mittelpunkt. Bis zum 6. Januar wird der Park an insgesamt 23 Tagen öffnen.