Movie Park feiert 25 Jahre Horror Festival

In den letzten Monaten hat das Team unter anderem an neuen Attraktionen gearbeitet. Es wird eine neue Stunt-Show geben. Im Herbst soll außerdem der 25. Geburtstag des Halloween Horror Festivals gefeiert werden. An den Fahrgeschäften tut sich dieses Mal nicht so viel. Im Laufe des Frühjahrs soll aber noch die Looping-Achterbahn umgestaltet werden. Drumherum hat sich aber Einiges getan. So gibt es mehr Bäume, um im Sommer ein schattiges Plätzchen zu finden. Hunde können in einem eigenen Bereich für die Zeit des Besuchs untergebracht und betreut werden. Außerdem werden die Wartzeiten an den Fahrgeschäften digital in einer App und vor Ort angezeigt. Saisoneröffnung ist am 24. März.