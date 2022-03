Movie Park bereitet Saisonstart vor

Außerdem bekommt der Themenbereich "Santa Monica Pier" eine neue Spielwelt. Auch die Soundanlage ist in der Winterpause erneuert worden. Im ganzen Parkbereich sind 250 neue Lautsprecher aufgebaut. Dazu kommen digitale Anzeigen für die Wartezeiten. Geplant ist auch, die Stunt Show und weitere Angebote wieder an den Start zu bringen. Sie waren in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie geschlossen. Der Movie Park beginnt die neue Saison am 25. März.