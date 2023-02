Mountainbike-Strecke: Stadt lässt Bäume fällen

Da am Mittwoch (01.03.) die Vogelschutzzeit beginnt, müssen die Arbeiten jetzt so schnell wie möglich erfolgen. Die Mountainbike-Strecke existiert schon lange, war aber bisher illegal. Vor anderthalb Jahren war die Mountainbike-Strecke deswegen sogar weggebaggert worden. Die eigentlich notwendige Prüfung zur Legalisierung läuft noch. Der Mülheimer SportService hatte einen Antrag auf naturschutzrechtliche Befreiung gestellt. Diese Befreiung wurde bewilligt, ist aber nur befristet. Nach den heute und morgen stattfindenden Maßnahmen kann der Verein die Strecke ausgestalten und in der diesjährigen Saison wieder nutzen.

Kritiker befürchten langfristige Schäden am Wald. Nach ihrem Empfinden wurde die Entscheidung, die Strecke zu legalisieren, voreilig getroffen.