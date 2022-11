Motorradfahrer fährt quer durch Martinsumzug

Zwischenfall bei einem Martinsumzug in Essen. Gestern (13.11.) am späten Nachmittag soll ein Motorradfahrer die Absperrung beim Zug in Altenessen ignoriert haben und durch die Menge gefahren sein.

© Fotofreundin - Fotolia