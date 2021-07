"Moornixe" wird ins Wehr gezogen

In Mülheim hat die Strömung ein Ausflugsschiff gegen das Kahlenbergwehr gedrückt. Das Wasser hatte so viel Kraft, dass das unbemannte Schiff innerhalb von Sekunden unter Wasser gezogen wurde. Davon gibt es ein Video in der facebook-Gruppe "Du weißt, dass du aus Mülheim kommst".

© Martin Möller / Funke Foto Services