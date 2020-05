Mobile Wache wieder unterwegs

Die Mobile Wache ist ab heute wieder in Mülheim unterwegs. Das hat die Polizei angekündigt. Mit der Mobilen Wache möchte sie Präsenz in den Stadtteilen zeigen. Mülheimer können sich an die Polizisten wenden, wenn sie Fragen haben oder jemanden anzeigen wollen.

