Mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Impfzentrum

Die Auskunft zeigt den Standort, umliegende Haltestellen und den Fußweg bis zum jeweiligen Impfzentrum an. Zusätzlich können wir uns eine Liste aller Impfzentren in NRW anzeigen lassen. Die Impfzentren sollen am 8. Februar aufmachen.

Die VRR-App zeigt außerdem ab sofort, wie voll Nahverkehrszüge schon sind. So können wir Fahrgäste unsere Fahrten besser planen und vollere Züge meiden. Die Auslastungs-Info gibt es aber erst mal nur für die Linien des Rhein-Ruhr-Express (RRX). Das System soll aber nach und nach auch auf andere Linien ausgeweitet werden.

Hier gibt es noch mal alle Infos.