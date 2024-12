Mit Engagement und Geld viele Projekte umgesetzt

Highlights sind Breakdance-Workshops für Jugendliche in der vier.zentrale, Stadtführungen an den „Schön hier!“-Donnerstagen, das Kunstprojekt „Art Altstadt reloaded“ sowie das Festival „Murx on Tour“ am Siegfried-Reda-Platz, sagt eine Sprecherin im Rathaus. Ein weiterer Erfolg sind demnach die Verschönerung zahlreicher Fassaden. Über das Hof- und Fassadenprogramm wurden in diesem Jahr 22 Maßnahmen bewilligt. Etwa zwei Drittel dieser Projekte werden wetterbedingt jedoch erst 2025 umgesetzt. Auch im kommenden Jahr steht Geld in den jeweiligen Förderprogrammen zur Verfügung. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.team-innenstadt.de, telefonisch unter 0208 / 455-6115 oder per E-Mail an info@team-innenstadt.de.