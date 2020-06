"Mit dem Rad zur Arbeit" startet heute

Die Aktion läuft rund vier Monate bis zum 30. September. Ziel ist es, in der Zeit an 20 Tagen mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Wer das schafft, kann auch Preise gewinnen. Zum ersten Mal zählen auch Fahrten rund ums Home Office. Viele Menschen entdeckten in der Corona-Zeit das Fahrrad für sich, heißt es auf der Homepage der Aktion. Deshalb können Teilnehmer auch die Fahrten in ihren Aktionskalender eintragen. "Mit dem Rad zur Arbeit" läuft in ganz Deutschland. Mehr Informationen gibt es auf der Homepage der Aktion.