Ministerium entscheidet heute über Wechselunterricht

In Mülheim ist dabei die Frage, ob das MAGS sich auf die zuerst vom Robert Koch-Institut veröffentlichten Inzidenzwerte bezieht oder die später veröffentlichten, korrigierten Werte. Wegen Übermittlungsprobleme waren nicht alle gemeldeten Corona-Fälle beim RKI angekommen. Sie wurden nachträglich dazu gezählt und die Inzidenzen von Montag, Dienstag und Mittwoch nach oben korrigiert. Die Folge: Mülheim lag am Montag eigentlich bei 194 und nicht bei 161 - also über dem Grenzwert von 165, der für die Schulöffnung entscheidend ist.

Rechnet das MAGS mit der korrigierten, höheren Zahl, müssten die Schulen bei uns Montag noch geschlossen bleiben. Rechnet das Ministerium dagegen mit der eigentlich falschen, niedrigeren Zahl, könnten die Schulen Montag vom Distanz- zum Wechselunterricht zurückkehren. Dafür muss die Inzidenz in Mülheim an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen unter 165 liegen. Dann dürfen zwei Tage später die Schulen wieder öffnen. Die Inzidenz in Mülheim liegt heute Morgen (7.5., 6 Uhr) bei 94,4.