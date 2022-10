Mindestlohn steigt auf 12 Euro

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und andere Gewerkschaften setzen sich schon lange dafür ein, dass die gesetzliche Lohnuntergrenze angehoben wird. Vor allem Frauen würden von dieser Entwicklung profitieren, da sie meist immer noch weniger als Männer verdienten, so Dieter Hillebrand, Regionsgeschäftsführer des DGB in Mülheim, Oberhausen und Essen. Am 3. Juni hatte der Bundestag für eine Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro gestimmt. Eine Woche später wurde das Gesetz vom Bundesrat bestätigt. Eingeführt wurde der gesetzliche Mindestlohn 2015. Da lag er bei 8,50 Euro pro Stunde. Eine Anhebung gab es erstmalig 2017, danach ist er immer mal wieder gestiegen.