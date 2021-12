Millionen-Einnahmen durch Corona-Bußgelder

In Essen liegen die verhängten Bußgelder bei 888.200 Euro, in Bochum bei 108.000 Euro. Ein Großteil davon geht auf Verstöße gegen die Maskenpflicht zurück, sowie auf Verstöße gegen das Ansammlungsverbot, das in verschiedenen Schutzverordnungen angeordnet war und ist. Die größten Städte in NRW haben auch die höchsten Einnahmen: Köln rund 1,7 Millionen Euro, Düsseldorf gut 1,2 Millionen. Besonders hart traf es hier laut dpa den Betreiber eines Clubs, der unerlaubt geöffnet hatte. Er musste 8.000 Euro Strafe zahlen.