Mezzomar öffnet an neuem Standort

Außerdem hätten sich die Bestimmungen für den Brandschutz immer wieder verschärft, weshalb erst jetzt Eröffnung an der Ruhrpromenade gefeiert werden kann. Rund 110 Gäste finden im neuen Mezzomar Platz. Bei schönem Wetter kommt außerdem noch der Außenbereich dazu.

Zweiter Anlauf an der Ruhrpromenade

Das Mezzomar war zuvor schon einmal an der Ruhrpromenade, hatte den Standort dort aber im September 2018 verlassen, unter anderem weil es Probleme mit den Nachbarn gab. Die Inneneinrichtung im neuen Restaurant hat nur noch wenig mit der am alten Standort zu tun. Man setze jetzt mehr auf den modernen industriellen Look, sagte uns einer der Teilhaber.