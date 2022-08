Mellinghofer Straße für Gleisarbeiten gesperrt

Laut Ruhrbahn beginnt die Sperrung mit Betriebsbeginn (also frühmorgens) und wird bis zum 15. August andauern. Das Verkehrsunternehmen bessert die Straßenbahngleise aus. Die Straßenbahn 102 kann trotz der Arbeiten ganz regulär fahren, sagte uns ein Sprecher. Die Arbeiten würden so gestaltet, dass nur in der nächtlichen Betriebspause direkt an den Gleisen gearbeitet wird. Umgeleitet werden müssen aber die Busse der NachtExpress-Linie 3. Die Haltestelle Gathestraße, Steig 5 wird in den Heifeskamp verlegt.