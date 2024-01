Mehrfacher Protest gegen AfD im Revier

An der Demo beteiligten sich laut Bilanz rund 2.400 Leute. Einige Problem gab es laut Polizei trotzdem. So hatten Unbekannte vor der Versammlung die Glückauf-Halle mit Ketten und Vorhängeschlössern verriegelt sowie die Schlüssellöcher zugeklebt. Bei der Abschlusskundgebung wurde außerdem aus der Menge heraus ein Böller auf den Vorplatz der Halle geworfen. Verletzt wurde offenbar niemand. Heute geht der Anti-AfD-Protest in Essen weiter. Das Bündnis "Essen stellt sich quer" hat zur Demo in Rüttenscheid aufgerufen. Neben einer Kundgebung ist auch ein Demozug geplant.