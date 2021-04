Mehr neue Jobs auch für junge Leute

Derzeit sind in Mülheim laut Agentur für Arbeit 7.628 Menschen ohne Job. Das entspricht einer Quote von 8,9 Prozent. 350 Menschen haben eine neue Arbeit gefunden, darunter auch viele junge Kräfte. Problematisch ist die Lage bei den Langzeitarbeitslosen. Vor allem nicht gut Qualifizierte haben zunehmend Probleme, an eine Arbeitsstelle zu kommen.