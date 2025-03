Arbeitsagentur: Im März kaum Bewegung bei Arbeitslosigkeit

Damit haben aktuell bei uns in der Stadt 7.169 Menschen keine Arbeit. Die Quote liegt unverändert bei 8,1 Prozent. Angesichts der angespannten Wirtschaftslage bewertet das die Arbeitsagentur als "brauchbares Ergebnis". Und: Unternehmen suchten weiterhin neue Mitarbeitende. Jetzt im März gebe es 170 neu gemeldete Stellen. Die meisten Jobs seien im Moment in den Bereichen wirtschaftliche Dienstleistungen und öffentliche Verwaltung zu vergeben.