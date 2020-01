Mehr Müllsünder in der Stadt

Bei uns in Mülheim gibt es immer mehr wilde Müllkippen. Ihre Zahl stieg in den vergangenen fünf Jahren deutlich an, von 937 auf 1.351. Das berichtet heute die WAZ Mülheim. Die Entsorgungskosten übernimmt die Stadt, und damit die Allgemeinheit.

