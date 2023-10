Mehr Geld für Unterstützung von Flüchtlingen

Die anhaltend hohen Zahlen neuer Flüchtlinge stellen insbesondere die Kommunen vor große Herausforderungen, heißt es. Dabei gehe es nicht nur um ein Dach über dem Kopf, sondern auch um Integration. Landesweit werden 808 Millionen Euro an die Städte ausgezahlt. Ein großer Teil davon stammt aus einem extra geschaffenen Sondervermögen. Kritik geht von der CDU im gleichen Atemzug an den Bund. Die Regierung werde ihrer Verantwortung wieder einmal nicht gerecht. Ganz im Gegenteil stehe sogar die Ankündigung, dass im nächsten Jahr die Unterstützung an Bundesländer und Städte drastisch zurückgefahren werden soll.