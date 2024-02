Caritas betreut jugendliche Flüchtlinge

Die ersten Flüchtlinge sind bereits in Empfang genommen worden und haben u.a. eine Führung durch die Stadt bekommen. Das Caritas-Team wird die Jugendlichen jetzt weiter intensiv betreuen, heißt es. Dazu gehören der Kontakt zu Schulen, Sportvereinen und Gleichaltrigen herzustellen. Der Start in die ungewohnte Umgebung soll den Jugendlichen so leicht wie möglich gemacht werden.