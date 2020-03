Mehr Eltern dürfen Kinder in Notfallbetreuung schicken

Es müssen nicht mehr beide Elternteile in dringend benötigten Berufen wie Arzt, Krankenschwester, Polizist oder Feuerwehrmann arbeiten. Es reicht ab Montag, wenn das nur noch einen Elternteil betrifft. Dafür ist aber eine entsprechende Bescheinigung des Arbeitgebers notwendig. Außerdem sollten die Kinder nur in die Betreuung geschickt werden, wenn wirklich keine andere Möglichkeit besteht, sich um sie zu kümmern. Einen Betreuungsanspruch haben wegen Corona auch Eltern, die ihr Kind sonst nicht in die Kita schicken. Sie sollen sich in diesem Fall ans Jugendamt wenden.

Betreuung jetzt auch am Wochenende

Ab Montag ist außerdem eine Wochenendbetreuung in Kitas und Schulen möglich. Das steht erst mal in einer Information des Landes. Die Stadt Mülheim wird dazu vermutlich noch weitere Details bekanntgeben.





Hier gibt es noch mal alle Infos.