Mehr Corona-Fälle in Kitas und Schulen

In Mülheim gibt es immer mehr Corona-Fälle in Kitas und Schulen. Die Zahl ist nach den Herbstferien stark gestiegen, sagt die Stadt. Gerade erst sind neun Quarantäne-Anordnungen an Kitas rausgegangen.

© Halfpoint/Shutterstock