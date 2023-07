Mehr Busse zur Cranger Kirmes

Morgen in einer Woche (3.8.) startet in Herne die Cranger Kirmes, eines der größten Volksfeste in Deutschland. Die Veranstalter wollen erreichen, dass in diesem Jahr mehr Menschen das Auto stehen lassen, wenn sie zu Kirmes kommen.

