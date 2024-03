Megaprojekt Hauptbahnhof Duisburg im Zeitplan

An Bahnsteig 5 läuft unterdessen die planmäßige Fertigstellung des Bahnsteigs. Weiter oben wird das neue wellenförmige Dach zwischen den Bahnsteigen 5 und 6 geschlossen. Die Arbeiten an Bahnsteig 5 laufen seit Sommer. In den letzten Monaten haben die Arbeiter auf 430 Metern Länge alles neu gemacht. Der Umbau des Duisburger Hauptbahnhofs gilt als das größte Bahnhofsprojekt in NRW. Bund, Land und Bahn investieren in den nächsten Jahren insgesamt 260 Millionen Euro. Bahnsteige und Dach werden nach und nach in Angriff genommen. Der Abschluss der Arbeiten ist für das Jahr 2028 geplant.