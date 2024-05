MEG startet in die Sommersaison

Änderungen gibt es auch ab Montag (3.6.). Dann startet die MEG in die "Sommersaison". Im Juni, Juli und August beginnen die Müllwerker eine Stunde früher als sonst. Start für die Leerungen ist dann schon um 6 Uhr morgens. Die Abfalltonnen sollten dementsprechend früher rausgestellt werden, heißt es. Die MEG will mit der Regelung ihre Mitarbeiter an den Müllwagen vor sommerlicher Hitze und hoher UV-Strahlung in der Mittagszeit schützen. Ab September werden die Mülltonnen dann wieder ab 7 Uhr morgens geleert.