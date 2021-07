MEG lädt zur Aktenvernichtung

Wer alte Akten und Dokumente sicher entsorgen will, kann das am Samstag (24..7) auf dem Parkplatz an der Stadthalle in Mülheim tun. Von 10 bis 15 Uhr bietet die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft dort den Service an. Anlass ist der "Tag der Aktenvernichtung".

