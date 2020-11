Medl-Ableser an der Haustür

Im Frühjahr, während der ersten Corona-Welle, hatte die Medl das Ablesen noch den Kunden selbst überlassen, jetzt will das Unternehmen das aber wieder übernehmen. Natürlich tragen alle Ableser Masken und halten Abstand, so die Medl. Um nicht auf Betrüger reinzufallen, empfiehlt der Energieversorger, sich den Mitarbeiterausweis des Ablesers zeigen zu lassen. Wer sich trotzdem unsicher ist, könne jederzeit den Medl-Kundenserivce anrufen und sich rückversichern. Das Ablesen der Zähler sei enorm wichtig, um den genauen Energieverbrauch zu erfassen und Fehler in der Rechnung zu vermeiden.