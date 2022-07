Gaskrise. Und jetzt? Energieexperten beantworten eure Hörerfragen

Zu Gast waren zwei Experten - von der Verbraucherzentrale und vom Verband Sanitär, Heizung und Klima. Beide haben zwei Stunden lang Eure Fragen beantwortet.

Spart man, wenn man mit Strom heizt?

Während die Gaspreise stark gestiegen sind, suchen viele nach einer Alternative. Dabei tauchte auch immer wieder die Frage nach Heizlüfter, Ölradiator oder einer Infrarotheizung auf. Die einzusetzen ist allerdings keine gute Idee, sagt Heizungsexperte Michael Rawe. Das Verhältnis von Gas zu Strom liege immer noch bei eins zu drei. Dadurch sei es immer noch deutlich günstiger mit Gas, statt mit Strom zu heizen.

Weg vom Gas mit der Wärmepumpe

Häuslebauer kommen an einer elektrischen Wärmepumpe als Ersatz für Gas kaum vorbei. Aber auch Bewohner von älteren, nicht so gut isolierten Häusern können Wärmepumpen einbauen. Es gibt sogenannte Gas- oder Öl-Hybridheizungen. Das ist eine Wärmepumpe in Kombination mit einer herkömmlichen Gas- oder Ölheizung. Dabei übernimmt die Wärmepumpe die Grundlast bis ca. 55 Grad, so Rawe. Alles darüber hinaus wird dann von der Gas- oder Ölheizung übernommen. Das spart dann Energiekosten.

Als Mieter sparen

Viele unserer Hörer wollten wissen, ob man einfach so die Heizung runterdrehen kann, weil jedes Grad weniger etwa sechs Prozent Energie spart. Dabei muss man dann aber besonders darauf achten, dass die warme, feuchte Luft aus den geheizten Räumen nicht in die ungeheizten Räume gelangt. Dort könnte das Wasser kondensieren und zu Schimmel führen, so unser Experte.

Weitere Tipps von der Verbraucherzentrale und Heizungsverband

Für alle Fragen hat die Zeit am Ende nicht gereicht. Aber: vielleicht als Tipp: die Verbraucherzentrale bietet eine Energieberatung an und die sogar per Videocall. Mehr dazu unter verbraucherzentrale.nrw Und auch der Heizungsmonteur vor Ort berät natürlich bei der Umrüstung. Mehr dazu gibt es auf der Website: wasserwärmeluft.de