Ukraine-Krieg: Gedenken und Appelle zum Jahrestag

Im Hafenbecken wird außerdem die "Mayors for Peace-Flagge" gehisst (Bürgermeister für den Frieden). Die Stadt ist der Organisation bereits im Jahr 2005 beigetreten. Insgesamt setzen sich hier 8.000 Stadtoberhäupter aus 164 Staaten und Regionen für Friedensangelegenheiten ein. Vordringlichstes Anliegen ist dabei, Nuklearwaffen frühestmöglich abzuschaffen. Die Stadt Mülheim hat seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges verschiedentlich Hilfe organisiert. So wurden u.a. zwei Transporte in die ukrainische Stadt Ivano-Frankivsk auf den Weg gebracht. Mülheims Oberbürgermeister Marc Buchholz betont, dass Ziel müsse weiter sein, den Menschen bestmöglich zu helfen.