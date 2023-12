Preisträger Malwettbewerb "Friedliche Stadt" gekürt

Die Jury entschied sich letztendlich für drei Werke, die Friedensbotschaften vermitteln. Die Gewinner sind:





Nabiha Adam (10 Jahre, Grundschule am Dichterviertel)

Halima Jahovic (10 Jahre, Grundschule am Dichterviertel)

Clara Nöhles (8 Jahre, Katharinenschule)





Für die drei gibt es ein kleines Geschenk. Die Gewinnermotive sind schon in Japan angekommen. Dort nehmen die Kinder an der Endrunde des Malwettbewerbs teil. Ausgerufen hat ihn das internationale Städtebündnis "Mayors for Peace – Bürgermeister für den Frieden“. Die Stadt Mülheim seit 2005 aktives Mitglied. Der Malwettbewerb läuft jedes Jahr.