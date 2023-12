Massiver Polizeieinsatz bei MSV-Spiel gegen Dresden

Größtes Ziel ist, die Fans beider Lager rund um das Spiel im Duisburger Stadion zu trennen. So sollen die Gäste, die mit dem Zug anreisen, auf einer S-Bahnhaltestelle in der Nähe isoliert werden. Die Polizei rechnet mit 1.500 Dynamo-Anhängern. Mehr als 10.000 Fans der Zebras werden erwartet. Beide Fanlager gelten als verfeindet. Mehrfach war es in den letzten Jahren zu Auseinandersetzungen gekommen. So hatten Dynamo-Fans versucht, Haupttribüne oder Rasen zu stürmen. Die Polizei wird mit Hundertschaften, Wasserwerfer und Reiterstaffel im Einsatz sein.