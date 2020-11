Massenschlägerei in der Mülheimer Innenstadt

Nach einer Massenschlägerei am Freitagabend in der Mülheimer Innenstadt, sucht die Polizei Zeugen. Die Hintergründe sind aktuell noch unklar. Kurz nach 19 Uhr am Freitag waren an der Friedrich-Ebert-Straße etwa 30 bis 40 Jugendliche mit Fäusten, Eisenstangen, Schlagringen aufeinander losgegangen.

© Antje - stock.adobe.com