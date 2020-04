Maskenpflicht an der Willy-Brandt-Gesamtschule

Die Willy-Brandt-Gesamtschule hat für alle Schüler und Lehrer FFP2-Masken besorgt. Der Mülheimer Apotheker Patrick Marx hat sie der Schule gespendet: insgesamt 2.000 Stück. Außerdem stellt er der Schule Desinfektionsmittel zur Verfügung. Die passenden Spender dafür hat die Schule selbst gebaut. Der Fachbereich Technik hat für jeden Eingang einen Desinfektionsmittelspender aus Holz angefertigt.

Maskenpflicht in allen Mülheimer Schulen?

Ob es die Maskenpflicht auch in anderen Mülheimer Schulen geben wird, ist noch nicht klar. Der Krisenstab möchte heute in seiner Sitzung darüber sprechen. Aktuell gilt die Maskenpflicht in NRW vor allem beim Einkaufen und im ÖPNV. Eine Maskenpflicht in den Schulen gibt es bisher nicht.