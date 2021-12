Kinder-Impfungen in Mülheim

In der kommenden Woche soll der erste Impfstoff geliefert werden. 5.000 Dosen hat die Stadt bestellt, wann wie viele davon ankommen ist noch unklar, heißt es auf Nachfrage. Man warte auf ein Signal des Landes. Wenn alles bereit ist, soll montags bis freitags immer am Nachmittag geimpft werden, an den Wochenenden ganztägig. Zunächst seien die Kinder dran, die in Mülheim wohnen oder hier zur Schule gehen, heißt es. Vor Ort soll auch immer ein Kinderarzt sein. Auch in vielen Kinderarztpraxen soll geimpft werden. Die Europäische Arzneimittelbehörde hat den Spezial-Impfstoff für eine Zulassung empfohlen. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission steht noch aus.