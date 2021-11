Masken fallen im Unterricht

Mit der neuen Regelung ändert sich nämlich auch wieder der Umgang mit Quarantänen.

Luftfilter sorgen für Sonderregel im Infektionsfall

Bislang wurde nur der infizierte Schüler aus dem Unterricht genommen. Ab heute müssten auch eigentlich wieder die direkten Sitznachbarn Zuhause bleiben. Bei uns in Mülheim gibt es aber den Sonderfall, dass sehr viele Klassenräume mit effektiven Luftfiltern ausgestattet sind. Für diese Klassen gilt die alte Regelung. Durch das Lüftungskonzept, die Lüfter und die regelmäßigen Tests habe man einen hohen Sicherheitsstandard. In Klassen ohne Luftfilter soll genau ermittelt werden, ob die direkten Sitznachbarn geimpft oder genesen sind. Wenn ja, sollen sie nur dann in Quarantäne, wenn sie Symptome haben.