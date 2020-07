Mann springt mit Hund vom Balkon

Der Mann hatte keine Papiere für den Kampfhund. Er braucht einen Nachweis, um ihn überhaupt halten zu dürfen. Passiert ist das in der Nacht auf Montag, als die Polizei eigentlich nur wegen Ruhestörung vorbei kam. Sie traf dabei auf den Mann und seine Freundin - beide betrunken, außerdem auf zwei Kleinkinder und den Hundewelpen. Am Ende konnten die Beamten den 22-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Auch seine Freundin musste mit auf die Wache, weil sie Widerstand leistete. Die beiden Kinder kamen in die Obhut des Jugendamts.