Mann baut Sprengsatz und verletzt sich dabei

Dabei ist es zu einer Verpuffung gekommen, bei der er sich schwer verletzt hat. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat den Mann vorläufig festgenommen. In der Garage haben die Einsatzkräfte noch weitere Chemikalien gefunden. Spezialisten haben diese Stoffe am Abend sicher auf einem Feld gesprengt. Warum der 19-Jährige das alles gemacht hat, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Es gibt aktuell aber keine Hinweise darauf, dass der junge Mann aus politischen oder ideologischen Gründen gehandelt hat.