Schlägerei nach rechter Demo – Staatsschutz ermittelt
Veröffentlicht: Dienstag, 12.08.2025 12:22
Am Freitagabend (08.08.) hat es in Essen-Kray nach mehreren politischen Demos eine Schlägerei in einem Linienbus gegeben. Laut Polizei haben Teilnehmer einer rechten Versammlung andere Fahrgäste angegriffen, die zuvor bei Gegendemos gewesen sind. Die Polizei hat jetzt Videoaufnahmen ausgewertet.
Vier Menschen wurden bei der Schlägerei leicht verletzt. Laut Polizei zeigen Videoaufnahmen, dass es direkt beim Einsteigen der rechten Versammlungsteilnehmer der Partei „Die Heimat“ zu einem Streit gekommen ist. Kurz darauf gab es Schläge und Tritte. Die Angreifer sind geflohen, wurden aber kurz darauf gefasst. Es geht um 19 Tatverdächtige - darunter sieben Minderjährige. Der Staatsschutz ermittelt jetzt gegen sie.