Schlägerei nach rechter Demo – Staatsschutz ermittelt

Vier Menschen wurden bei der Schlägerei leicht verletzt. Laut Polizei zeigen Videoaufnahmen, dass es direkt beim Einsteigen der rechten Versammlungsteilnehmer der Partei „Die Heimat“ zu einem Streit gekommen ist. Kurz darauf gab es Schläge und Tritte. Die Angreifer sind geflohen, wurden aber kurz darauf gefasst. Es geht um 19 Tatverdächtige - darunter sieben Minderjährige. Der Staatsschutz ermittelt jetzt gegen sie.