Mähboote kürzen Wasserpflanzen

Damit das nicht passiert, setzt der Ruhrverband ab sofort seine beiden Mähboote ein. Sie schneiden die Wasserpest tief unten im Wasser ab. Aktuell sind sie auf dem Baldeneysee in Essen und auf dem Kemnader See bei Bochum im Einsatz. Der Ruhrverband testet parallel weitere Methoden, um die Probleme mit den Wasserpflanzen in den Griff zu bekommen.