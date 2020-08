Machbarkeitsstudie: Vereinbarung unterschrieben

Die Strecke der Walsum-Bahn führt von Oberhausen über Walsum nach Wesel. Es gibt sie schon seit über hundert Jahren. Zuletzt ist sie aber nur noch für den Güterverkehr genutzt worden. In Zukunft sollen wieder Züge mit Fahrgästen auf der Strecke pendeln. Dabei könnte die Walsum-Bahn auch in Buschhausen und vielleicht auch an der Lindnerstraße am Stadion Niederrhein halten.