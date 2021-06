Lohnplus für systemrelevante Arbeit

In der Corona-Pandemie sei deutlich geworden, wie sehr es auf die Ernährungsindustrie ankommt. Für ihre systemrelevante Arbeit bekommt sie nun eine faire Anerkennung, heißt es. Von dem Lohnplus sind in Mülheim 410 Mitarbeiter in 19 Betrieben betroffen. Dazu gehören Beschäftigte in der Süßwarenindustrie, der Obst- und Gemüseverarbeitung oder auch der Milchproduktion.