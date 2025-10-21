Logistikmarkt im Ruhrgebiet boomt

In den ersten neun Monaten des Jahres haben Unternehmen im Ruhrgebiet rund 357.000 Quadratmeter Fläche vermietet oder verkauft. Also in neun Monaten schon so viel, wie 2024 in allen zwölf Monaten. Zum Vergleich: Spitzenreiter Frankfurt kommt aktuell auf 399.000 Quadratmeter.

Auch die Mieten sind gestiegen. Die Spitzenmiete liegt jetzt bei 8 Euro pro Quadratmeter, die Durchschnittsmiete bei 6,50 Euro - jeweils rund fünf Prozent mehr als im Vorjahr.

Experten gehen davon aus. dass der Aufschwung auch im letzten Quartal des Jahres weitergeht, heißt es.