Löschwasserschäden: Stadtbibliothek bleibt zu

Die 3.Etage des Medienhauses ist durch das Wasser der Sprinkleranlage so nass, dass die Stadtbibliothek heute auf jeden Fall zu bleibt. Ob sie aber schon morgen wieder öffnen kann, ist noch unklar. In den Etagen darunter sind die Schäden nicht so schlimm, sagt die Stadt.

Weitere Einsätze der Feuerwehr am Sonntag

Bei zwei Bränden in Mehrfamilienhäusern in Mülheim ist es glücklicherweise bei Sachschäden geblieben. Am Sonntagmittag war die Feuerwehr zunächst in die Eppinghofer Straße alarmiert worden. Dort war Rauch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gemeldet worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner den Brand schon eigenständig gelöscht. Die Eppinghofer Straße war für rund 20 Minuten gesperrt worden. Am Abend gegen 23 Uhr mussten die Einsatzkräfte dann nach Speldorf ausrücken. Dort hatte es im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Das Feuer konnte demnach schnell gelöscht werden. Über die Brandursache ist noch nichts bekannt.