LKW-Brand auf der A40

Gegen 13.30 Uhr war der Lastwagen vermutlich nach einem Unfall in Richtung Essen ca. 800 Meter vor der Abfahrt Styrum in Brand geraten. Der Rauch war in weiten Teilen von Oberhausen, Mülheim und Duisburg sichtbar. Anwohner sollten ihre Türen und Fenster schließen. Die Autobahn wurde für die Löscharbeiten voll gesperrt.