A40 wird heute Abend vollgesperrt

Im Autobahnkreuz Kaiserberg wird ein Gerüst aufgebaut, das für den Bau einer neuen Brücke benötigt wird. Hierfür müssen auch Ausfahrten der A3 im Kreuz Kaiserberg bis Montagfrüh gesperrt werden. Auf der A3 kommt ihr in beiden Fahrtrichtungen jeweils nur in Richtung Essen runter auf die A40. In Richtung Venlo wird das jetzt am Wochenende nicht möglich sein. Umleitungen verlaufen über die A3, A42, A57 und A59, sagt die Autobahn GmbH.