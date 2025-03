A40 musste nach Unfall vollgesperrt werden

Bei einem Unfall auf der A40 in Mülheim sind am Samstagnachmittag mehrere Menschen verletzt worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zwischen den Abfahrten Friesenstraße und dem Autobahnkreuz Kaiserberg waren gegen 12:50 Uhr am Samstag insgesamt fünf Auto zusammengeprallt. Die A40 musste in Fahrtrichtung Duisburg für 45 Minuten vollgesperrt werden.

© VRD/Fotolia.com