Lions spenden an Gefährdetenhilfe

Zuvor hatten die Lions bereits 5.000 Euro gespendet, um der Gefährdetenhilfe einen Wasserspender für kostenloses Trinkwasser zu finanzieren.

Die Menschen, die dort Hilfe in Anspruch nehmen, haben oft Brüche im Leben erlebt, die sie in diese Lage gebracht haben. Während das früher meist Männer um die 40 waren, seien es mittlerweile auch mehr jüngere Männer - und auch der Frauenanteil nehme zu, so die Ambulante Gefährdetenhilfe.

Aktuell konzentrieren sich zwei Streetworker zum Beispiel darauf, an Menschen die auf der Straße leben Mützen, Schlafsäcke und Isomatten auszuteilen. Denn nicht alle möchten das Angebot einer Notschlafstelle in Anspruch nehmen. In Mülheim sind das aktuell fünf bis sieben Personen, die auch bei Minustemperaturen draußen schlafen. Bei unter 0 Grad eröffnet die Teestube mit der Wärmestube an der Auerstraße zusätzlich auch am Wochenende - samstags und sonntags - von 10 bis 14 Uhr.